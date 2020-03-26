Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание

Медики назвали еще один симптом коронавируса/ Reuters

Американские офтальмологи обнаружили еще один симптом коронавируса. Он проявляется на ранней стадии заболевания.

Медики, рекомендуют обратить внимание на состояние глаз – покраснение и дискомфортное состояние может свидетельствовать о заражении COVID-19.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавирусом, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", — цитирует врачей издание Bild.

Таким образом, подтвердилась версия о том, что коронавирус может попадать в организм не только через нос и рот, заразиться можно и через глаза. Поэтому для того, чтобы защититься от коронавируса, стоит носить очки.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", - предупредили врачи.

Основные симптомы коронавируса

кашель;

высокая температура;

боль (в горле, головная, мышечная).

Также медики отмечают, что пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19. Кроме того, есть "суперносители" коронавируса. В эту категорию относятся дети – они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни.

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Как сообщал Главред, опасный китайский коронавирус COVID-19 не отступает – по состоянию на утро четверга, 26 марта, в мире заражены почти полмиллиона человек.

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 26 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 471 518 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 21 293 человека, выздоровели – 114 444 пациентов.

gisanddata.maps.arcgis.com

В Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев. При этом первый инфицированный в нашей стране (Черновицкая область) уже полностью здоров.

Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца - до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.