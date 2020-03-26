УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание

26 марта 2020, 07:45

COVID-19 может попадать в организм не только через нос и рот, но и через глаза.

Пациент, Коронавирус
Медики назвали еще один симптом коронавируса/ Reuters

Американские офтальмологи обнаружили еще один симптом коронавируса. Он проявляется на ранней стадии заболевания.

Медики, рекомендуют обратить внимание на состояние глаз – покраснение и дискомфортное состояние может свидетельствовать о заражении COVID-19.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавирусом, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", — цитирует врачей издание Bild.

Таким образом, подтвердилась версия о том, что коронавирус может попадать в организм не только через нос и рот, заразиться можно и через глаза. Поэтому для того, чтобы защититься от коронавируса, стоит носить очки.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", - предупредили врачи.

Основные симптомы коронавируса

  • кашель;
  • высокая температура;
  • боль (в горле, головная, мышечная).

Также медики отмечают, что пациенты могут не иметь никаких симптомов заболевания COVID-19. Кроме того, есть "суперносители" коронавируса. В эту категорию относятся дети – они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни.

Читайте также"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19

Как сообщал Главред,  опасный китайский коронавирус COVID-19 не отступает – по состоянию на утро четверга, 26 марта, в мире заражены почти полмиллиона человек.

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро четверга, 26 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 471 518 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 21 293 человека, выздоровели – 114 444 пациентов.

gisanddata.maps.arcgis.com

В Украине число людей, зараженных COVID-19, возросло до 140 человек. Кроме того увеличилось и количество летальных случаев – жертвами коронавируса стали 5 украинцев. При этом первый инфицированный в нашей стране (Черновицкая область) уже полностью здоров.

Напомним, 25 марта в ходе заседания Кабмина правительство объявило о введении в Украине режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение месяца -  до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию до этого срока.

коронавирус коронавирус в Украине китайский коронавирус симптомы новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:20
Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону
07:45
Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
07:38
Украинский Титаник идет на дно. Шлюпки - только для элиты мнение
07:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 марта: любовный сюрприз и улыбка удачи
07:04
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта
06:37
Почему Китай не станет торопиться ускорять экономику мнение
06:26
"Роковая богиня": Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото
06:25
Мода 2020: как выбрать модные джинсы, которые стройнят фигуру - фото Фото
06:06
День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф
05:54
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
05:29
Карантин в Украине: экономист дал пугающий прогноз относительно безработицы
05:28
"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19
05:13
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
05:02
"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фото Фото
04:46
В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема
04:33
День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
04:06
"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову
03:40
Психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина
03:20
Полиция накрыла циничный бизнес во время карантина
02:52
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
02:31
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
02:03
Складки между ног - Анастасия Волочкова засветилась на интимном фото
02:02
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
01:37
Как правильно работать дома на карантине: график от психолога
01:11
Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта Видео
00:55
Эксперты рассказали, как бороться со стрессом при помощи секса
00:31
Коронавирус появится в игре Plague Inc Evolved
00:19
26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии Видео
25 марта, среда
23:58
"Й*б вашу мать, вешать главврача": в Сети шокированы состоянием районной больницы на Закарпатье Фото Видео
23:56
Не только старики: ученые назвали новую группу риска коронавируса
23:28
"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня Видео
23:16
"Число жертв будет расти": глава Минздрава шокировал заявлением Видео
22:49
Над Черным морем потерпел крушение российский Су-27
22:21
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
22:20
Церкви оцепят патрули: Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома
22:19
Пятая смерть от жуткой хвори в Украине - первые подробности
22:15
Порнозвезда-француженка показала шикарное тело на пикантных фото Фото
22:02
Очень странные дела 4 сезон переносятся - когда выйдет сериал
21:55
Противовирусный напиток: какая ягода повышает иммунитет
21:24
Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки
21:11
В Украине вновь возросло число зараженных коронавирусом
21:04
Журналисты сообщили о подготовке VIP-палат в больницах: Кличко дал объяснение Видео
21:03
Лев Лещенко попал в реанимацию - в каком состоянии певец
20:44
Стоит ли паниковать: Шмыгаль назвал особенности режима чрезвычайной ситуации
20:28
Звезду Marvel обвинили во вранье о заражении коронавирусом
20:20
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
20:09
Непобедимый коронавирус: Аваков припугнул принудительной госпитализацией
20:01
No Hugs No Kisses - Mozgi представили песню про коронавирус в Украине Видео
19:57
Психологи начали предоставлять бесплатную помощь украинцам на карантине
19:53
Восемь инфицированных: на Тернопольщине коронавирус прогрессирует Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять