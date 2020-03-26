Карантин не спасет: вирусолог рассказала, когда ждать избавления от коронавируса

Коронавирус является чувствительным к ультрафиолету / Reuters

Коронавирус является чувствительным к ультрафиолету, заявила микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

"А лето – это всегда солнце, воздух и вода. Соответственно, в условиях ультрафиолетового облучения вирус выживать не будет. Поэтому заболеваемость должна идти на спад. Если мы будем придерживаться элементарных норм социальной и личной гигиены", - подчеркнула она в интервью на Ukrlife.tv.

По ее словам, обязательно необходимо мыть руки и лицо, переодеваться и снимать обувь, при входе в дом.

"Есть правила, которые являются святым правилом для любого культурного человека... Кстати, у итальянцев таких традиций нет. Эти правила характерны не только для коронавируса. Эти правила необходимо соблюдать всегда, независимо от того, есть эпидемия или нет", - подчеркнула она.

Обратим внимание, что по состоянию на сегодняшнее утро количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составляет более 471,5 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джонса Хопкинса.

Вирусолог обратила внимание на то, что в Украине идет вторая неделя "выжидательного карантина".

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"Всех заставляют сидеть по домам. Тем, кому приходится работать, должны добираться, несмотря ни на что. Все сидят изолированно, а реальных действий для того, чтобы подготовиться к вспышке, если она будет, нет", - пояснила микробиолог.

Эксперт отметила, что объявленный в Украине карантин не ставит целью защиту от коронавируса.

"Цель карантина – это не защита от коронавируса. Цель карантина – растянуть пик инфекции, если она будет. Таким образом, изолируя всех и каждого, мы выигрываем время, растягивая момент острой вспышки инфекционного заболевания. Это время не должно проходить просто так, нужно делать что-то конкретное. Нужно продумать о том, где госпитализировать больных", - добавила Жолобак.

По состоянию на вечер, 25 марта, на территории Украины было зафиксировано 145 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

Напомним, ранее вирусолог Алла Мироненко рассказала, кто такие "суперносители" коронавируса. Также она заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая".