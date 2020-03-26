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Коронавирус в Киеве: количество заболевших снова подскочило

26 марта 2020, 12:26

Вирус в Киеве нашли, в частности, у пяти мужчин.

Коронавирус в Киеве нашли еще у шести человек – Коронавирус 2020
В Киеве коронавирус нашли еще у шести человек / УНИАН

В Киеве снова серьезно увеличилось количество людей, которые подхватили китайский коронавирус.

Вирус нашли еще у шести человек, рассказал мэр столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции.

Чиновник добавил, что заболевание диагностировано у пяти мужчин, которым от 28 до 70 лет, и у 35-летней женщины.

Четверо заболевших отправлены в Александровскую больницу Киева, 70-летний мужчина-военный находится в военном госпитале, а еще один мужчина самоизолировался и лечится дома.

После обнаружения новых инфицированных, общее количество людей, подхвативших коронавирус в Киеве, возросло до 40.

По данным Центра общественного здоровья, в четверг, 26 марта, по состоянию на 10:45 в Киевской области подтверждены 25 случаев заболевания, все инфицированные – взрослые.

Напомним, новый коронавирус бушевал в китайском городе Ухань, а потом распространился по миру. Из-за вируса Всемирная организация здравоохранения ввела пандемию.

В Украине введен карантин и действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине по состоянию на 10:00 26 марта подтвержден у 156 человек, скончались пятеро инфицированных, а один заболевший – выздоровел.

коронавирус Виталий Кличко
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