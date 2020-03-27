Не только кашель: врач указала на еще один опасный симптом коронавируса

Пандемия коронавируса в мире / Фото twitter.com/ChuBailiang

Британский врач-инфекционист Розена Эллин-Хан рассказала о еще одном тревожном симптоме, который может свидетельствовать о заражении китайским коронавирусом. По ее словам, это симптом – боль в животе, который может усложнить диагностику заболевания.

Медик отметила, что подобные случаи были в ее практике и это замедлило установку диагноза.

"Мы видим молодых, ранее совершенно здоровых людей, которые попадают в больницу с болью в животе. Это симптом, о котором мы раньше не слышали. Человек может прийти и сказать, что у него болит живот, и его помещают в "зеленую" зону и лечат от других заболеваний. Но потом они упоминают, что есть еще и кашель", - сообщила Эллин-Хан в интервью The Guardian.

Также она заявила, что Covid-позитивными должны считать всех, пока не доказано обратное.

Как ранее сообщал Главред, медики рекомендуют обратить внимание на состояние глаз – покраснение и дискомфортное состояние может свидетельствовать о заражении COVID-19.