"Деньги тратить не на трупы": Емец отличился новым заявлением по коронавирусу

В Украине тесты должны быть для всех, подчеркнул глава Минздрава.
Министр здравоохранения Илья Емец призвал найти средства для обеспечения потребностей в тестах на определение коронавируса.
По его словам, государство и должны сделать так, чтобы в Украине тесты были массово для всех граждан.
"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты – и экспресс, и серологические – были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – добавил Емец в интервью на телеканале 112 Украина.
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Напомним, ранее Емец заявил о том, что коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.