Стало известно, какой секс безопасен во время коронавирусного карантина

Ученые рассказал о сексе во время коронавирусного,карантина / Фокус

Гонсало Квинтана, специалист по поведенческой неврологии из канадского Университета Конкордия (Канада) раскрыл правила занятий сексом при пандемии коронавирусной инфекции.

Такой материал был опубликован на портале The Conversation.По словам Квинтаны, на данный момент нет стопроцентных свидетельств того, что китайский коронавирус передается половым путем (через вагинальный, оральный и анальный секс). Между тем, ученый напоминает, что четко зафиксированные случаи передачи Covid-19 включают не только воздушно-капельный путь, но и фекально-оральный.

Квинтана все же рекомендует парам, на время пандемии китайского коронавируса избегать половых актов с пенетрацией. Лучше всего, по его мнению, ублажать свое либидо эротическим массажем, секстингом, ухаживанием, взаимной мастурбацией, просмотром либо чтением эротики.

Напомним, ранее психотерапевт рассказал, зачем паре нужен секс во время карантина. До этого ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс