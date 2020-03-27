Медик поведал, нужен ли секс в изоляции из-за пандемии

Ученый рассказал, полезен ли секс в изоляции из-за коронавируса / Курьер.Среда

Людям, которые находятся во временной изоляции из-за коронавируса, лучше всего воздерживаться от секса.

С таким заявлением выступил известный профессор-медик Пол Хантер, пише Sky News.

"По меньшей мере в течение семи дней вы должны избегать сексуальных отношений, если у вас подозревают коронавирус", - заявил он.

По словам Хантера, сильнее всего рискуют те пары, подвергаются пары, которые долго находились в разлуке до карантина, а также те, которые уязвимы к вирусным заболеваниям. Вполне логично, что без секса необходимо нужно жить парам, живущим вместе, и у которых у одного из партнеров есть ощутимые проявления коронавируса.

Напомним, ранее российская порнозвезда Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Lola Taylor) предложила секс с собой тому, кто сможет придумать вакцину против коронавируса.