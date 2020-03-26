Комаровский разгромил миф о "защите" от коронавируса

При помощи определенного рациона нельзя защититься от коронавируса, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский заявил, что некоторые продукты и варианты рациона не могут защитить человека от смертоносного китайского коронавируса.

Во время пандемии вируса можно есть то, что хочется, но нужно при этом держаться подальше от людей и мыть руки, рассказал медик.

По его словам, мысли о том, что неким продуктом, неким вариантом еды можно себя спасти от вируса, – абсолютная чушь.

"...я бы даже сказал, что распространение подобной информации, оно в принципе аморально. Почему? Когда человеку внушают, что некое лекарство или некая еда, или некий повешенный на шею амулет способен защитить его от инфекции, то человек начинает валять дурака", – добавил врач.

Комаровский подчеркнул, что человек верит в целебные свойства еды, таблетки, амулета и начинает творить глупости, то есть перестает выполнять стандартные рекомендации, и у него выше риск заболевания.

Читайте такжеКомаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса"…ешьте, что хотите, но держитесь при этом подальше от людей и мойте руки", – посоветовал эксперт.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в Китае, потом "зараза" распространился по миру, и была введена пандемия. Вирус в мире подхватили сотни тысяч человек, более 20 тысяч инфицированных – скончались.

Коронавирус в Украине 26 марта подтвержден у 156 человек, умерли пятеро заболевших. В стране ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации.