Вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали мрачный прогноз

Разработка вакцины является длительным процессом / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали перспективы создания вакцины от коронавируса.

По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, ожидать появление готовой вакцины против коронавируса можно не ранее, чем через год.

Она пояснила, что о производстве речь пока не идет а разработка и появление вакцины является многостадийным и длительным процессом, который включает не только синтез самого препарата, но и клинические испытания.

"Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", - цитирует Вуйнович Интерфакс.

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Напомним, ранее ученые шокировали жутким прогнозом по коронавирусу.