Комаровский предупредил, как легко подцепить коронавирус

Коронавирус можно подцепить через сигареты, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Кандидат медицинских наук, врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что источником китайского коронавируса может стать пачка сигарет.

Вирус легко могут подцепить курильщики – подержались за что-то, а потом взяли сигарету и засунули ее в рот, рассказал эксперт.

По его словам, курильщикам очень сложно внушить мысль, что руки нужно мыть перед каждым засовыванием сигареты в рот.

"…один из моментов, почему курильщики болеют не просто тяжелее, но и… чаще, чем некурильщики, просто потому, что когда вы за что-то подержались, а потом взяли в руку сигарету и засунули эту сигарету в рот, то вот вам примет, как вы заразились", – объяснил Комаровский.

Медик добавил, что когда человек один раз немытой рукой взялся за пачку сигарет, она становится источником вируса.

Читайте такжеКомаровский посоветовал, где укрыться от коронавируса"…Не курите на улице, курите там, где у вас чистые руки, не хватайтесь за пачки сигарет, обрабатывайте пачку сигарет санитайзером… перед тем, как ее открыть", – посоветовал врач.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что курение усугубляет течение коронавирусной инфекции. Также врач отмечал, то вирус не представляет опасности для абсолютного большинства людей.