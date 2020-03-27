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Вирус выживает годами: эксперт рассказала, как не подхватить COVID-19

27 марта 2020, 02:03

Коронавирус может попадать на любые предметы, предупредила эксперт.

Препарат, коронавирус
Вирус может попадать на любые предметы / Reuters

Воздушно-капельный путь является основным при распространении вируса, заявила микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

"Вирус попадает в окружающую среду во время дыхания с самыми мельчайшими капельками, присутствующими в выдыхаемом (носителем вируса, - ред.) воздухе. Вирус присутствует в этих капельках и таким образом он распространяется. По гриппу, это известные данные, если вы чихаете или кашляете он может до 10-15 метров разлетаться в окружающую среду", - подчеркнула она в интервью на Ukrlife.tv.

По ее словам, при этом вирус может попадать на любые предметы – одежду, кожные покровы, слизистую.

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"Попадая в подходящие условия он сразу запускает инфекционный процесс. Но все зависит от множественности инфицирования – сколько вируса попадает на единицу площади. Если их там единицы, то организм способен защищаться чиханием или кашлем", - пояснила эксперт.

Она обратила внимание на то, что вирус может сохраняться на поверхностях значительное время.

"Но каких-то особенностей или особых свойств этого вируса (COVID-19, - ред.) нет. Выживаемость вируса зависит от условий окружающей среды. Вирус в зависимости от температуры может сохранять инфекционность годами даже в не замороженном состоянии. Под действием ультрафиолета инфекционность вируса быстро сходит на нет", - утверждает микробиолог.

Она отметила, что на улице у человека очень низкие шансы подхватить инфекцию коронавируса.

"Если на него кто-то с коронавирусом не плюнет... Одной из главных задач предохранения от заболеваемости –  это свежий воздух. Если вы находитесь в помещении – это регулярное и частое проветривание. Выходя на улицу, вы заболеть не можете, а наоборот, укрепите свое здоровье. Выход на свежий воздух и солнце – главный стимулятор иммунного ответа", - говорит вирусолог.

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Она обратила внимание на то, что большинство известных вирусов не выживают в условиях открытого пространства.

"Для человека, который много двигается, достаточно питается находится на солнце, ему не страшны эти инфекции. В нормальной, спокойной обстановке подхватить вирус (на улице, - ред.) и дать ему условия для развития человек не может", - добавила Жолобак.

Напомним, ранее Надежда Жолобак рассказала, когда ждать избавления от коронавируса.

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