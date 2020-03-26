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Ученые рассказали, чем связаны коронавирус и гипертония

26 марта 2020, 19:40

Исследователи закончили долгий проект по изучению взаимосвязи и гипертонической болезни.

Клиника, врач
Ученые рассказали, чем связаны коронавирус и высокое давление / Reuters

Группа ученых установили взаимосвязь между китайским коронавирусом COVID-19, пандемия которого охватила без исключения весь мир, и гипертонической болезнью.

Как сообщает портал Известия, исследование клинического течения COVID-19 и факторов риска, влияющих на смертность, провели китайские ученые.Во время проекта, были изучены данные 191 зараженного коронавирусом, из которых 137 излечились, а 54 - скончались.Оказалось, что диагноз гипертония был у каждого второй госпитализированного пациент. При этом популярные лекарства, которые снижают артериальное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, подчеркнули исследователи.

Напомним, ранее диетолог Алена Юдина озвучила перечень самых опасных продуктов во время карантина. До этого специалисты из США назвали факторы-предвестники инсульта и инфаркта.

гипертония китайский коронавирус ученые артериальное давление
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