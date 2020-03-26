Комаровский посоветовал, где укрыться от коронавируса

От коронавируса можно укрыться там, где никто кроме вас ни к чему не прикасается, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Чтобы уменьшить шансы подхватить китайский коронавирус, из-за которого объявлена пандемия, стоит ехать за город, но только туда, где кроме вас ни одна живая душа не хватается за дверные ручки, ни к чему не прикасается – тогда можно быть спокойными.

Необходимо ехать туда, где есть возможность не контактировать с людьми, рассказал кандидат медицинских наук, педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик добавил, что в городе в подъезде дома все вокруг – и лифт, и перила, и дверные ручки – является потенциальным источником инфекции.

"Когда мы говорим: "Выезжать за город", то мы подразумеваем выезжать туда, где у вас есть возможности жить, не контактируя с людьми… Когда у вас есть дом в деревне, дача, условно говоря, где только вы и кроме вас больше ни одна живая душа не хватается за дверные ручки, ни к чему не прикасается, то вы же можете быть спокойны", – сказал эксперт.

Читайте такжеКомаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавирусаРанее Евгений Комаровский говорил, что некоторые продукты и варианты меню не могут защитить человека от коронавируса из Китая.

Напомним, по состоянию на 26 марта коронавирус в Украине подхватили 156 человек, умерли пятеро инфицированных, один человек выздоровел. В мире вирус диагностирован у сотен тысяч человек, количество жертв превысило 20 тысяч.