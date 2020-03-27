Медики выяснили, когда инфицированный коронавирусом наиболее опасен

Пандемия коронавируса / med-practic.com

Врачи из Гонконга выяснили, когда инфицированный коронавирусом наиболее опасен для окружающих. По их мнению, самым опасным периодом является первая неделя после появления симптомов

По данным газеты South China Morning Post, медики исследовали слюну 23 заболевших COVID-19 в возрасте от 35 до 75 лет, которые лечились в разных больницах. Согласно полученным данным, через неделю после появления симптомов количество частиц коронавируса в слюне снижалось

При этом медики указали, что высокая концентрация вируса в слюне говорит о том, что в этот период он легко может передаваться. Как правило, в этот период пациент еще не госпитализирован, поэтому без самоизоляции заражает других. По мнению ученых, именно объясняет высокую скорость распространения инфекции.

Как ранее сообщал Главред, США вышли на первое место по количеству заболевших китайским коронавирусом. Там опасную хворь подхватили уже почти 86 тысяч человек. В Украине число инфицированных также возросло – по состоянию на конец суток 26 марта их уже 196 человек.