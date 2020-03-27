"Угрожающая ситуация": опубликована тревожная статистка по коронавирусу

Опубликована возрастная статистика заболевания коронавирусом / УНИАН

Большинство пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине – это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, таких людей почти 38% от числа всех заболевших COVID-19.

"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38% от всех заболевших", - на заявил брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Минздраве опубликовали возрастную статистку заболевших коронавирусом украинцев:

до 18 лет - 9%

18-29 лет - 17%

30-49 лет - 38%

50-65 лет - 30%

65+ лет - 6%

Ляшко считает, что опубликованная возрастная статистка свидетельствует о том, что люди из старшей возрастной группы прислушиваются к советам Минздрава и выполняют карантинные меры.

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"Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, 4 человека выздоровели. При єтом за минувшие сутки заболели еще 62 человека.