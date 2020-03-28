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Комаровский заявил, что популярный среди украинцев аппарат бесполезен при коронавирусе

28 марта 2020, 00:55

Евгений Комаровский призвал мыть руки и держаться подальше от людей.

Помогают ли ингаляторы при коронавирусе
Помогают ли ингаляторы при коронавирусе / Фото pixabay.com

Известный доктор, педиатр Евгений Комаровский развенчал миф о полезности по время пандемии коронавируса популярного среди украинцев устройства. По его словам, аппарат для ингаляции небулайзер не способен вылечит или предотвратить заражение COVID-19,

При этом Комаровский указал, что для того чтобы не заболеть коронавирусом, необходимо мыть руки и держаться от людей подальше

"Для того, чтобы помочь себе, когда вы заболеете, нужен не небулайзер, а с помощью климатической техники постоянно поддерживать в помещении адекватные параметры температуры и влажности, и обеспечивать адекватный газообмен", - подчеркнул врач.

Как ранее сообщал Главред, педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский заявил, что некоторые продукты и варианты рациона не могут защитить человека от смертоносного китайского коронавируса.

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