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Спасение от коронавируса: эксперт рассказала, что блокирует COVID-19

27 марта 2020, 15:11

Через кожу коронавирус COVID-19 не проникает, подчеркнула Надежда Жолобак.

коронавирус
Через кожу коронавирус COVID-19 не проникает / РБК-Украина

По словам микробиолога и вирусолога, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института микробиологии и вирусологии Надежды Жолобак, дезинфицирующий спиртовой раствор способен деактивировать коронавирус.

Она пояснила, что на поверхности вируса присутствует липидная оболочка, соответственно, все жирорастворяющие вещества будут деактивировать вирус.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что вирус реально чувствителен к гликопротеину - интерферону.

"Он выделяется организмом в ответ на вирусные инфекции. Его выделение в межклеточное пространство и его контакт с неинфицированными клетками приводит их в состояние устойчивости к инфицированию. Если мы наносим интерферон на слизистую, то клетки являются не чувствительными к действию вируса. Это один из способов предохранения от заболевания. Это защита на 3-4 часа", - подчеркнула Жолобак в интервью на Ukrlife.tv.

Читайте такжеКарантин не спасет: вирусолог рассказала, когда ждать избавления от коронавирусаОна пояснила, что просто через кожу коронавирус COVID-19 не проникает: "Задача состоит в том, что если вирус попал к вам на руки, вы не должны этот вирус с рук перенести к себе на слизистую. Поскольку люди делают очень много движений к лицу, волосам и глазам, то они не фиксируя могут внести его к себе на слизистую".

По ее словам, практика лечения коронавируса в Китае показала эффективность применения арбидола, фавипиравира и амиксина.

Кроме того, она также прокомментировала применение цинкосодержащих витаминов в контексте борьбы с коронавирусом.

"Препараты цинка сейчас достаточно популярны. Их пытаются активно вводить во многие протоколы. Наличие цинка обеспечивает регуляторную нормализацию внутриклеточных процессов", - пояснила микробиолог.

В то же время она обратила внимание на то, что ионы церия также обладают серьёзным антивирусным действием.

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"Мы с ними работаем более 10 лет и показано, что церий, в частности наночастицы, обладают серьезным антивирусным действием. Применение таких препаратов может сразу поставить больного на ноги и вылечить", - добавила Жолобак.

Напомним, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак рассказала, как не заразиться коронавирусом

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