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Нарушали карантин: полиция сорвала геям оргию с наркотиками

28 марта 2020, 03:03

Восьмерых фанатов гей-оргий задержали как раз по "наркотическим" статьям.

Гей-оргия
В Барселоне полицейские сорвали гей-оргию / Travelguy

В Барселоне (Испания) были задержаны мужчины, намеревавшиеся устроить гей-оргию - грубо нарушая карантинные меры, введенных властями страны для борьбы с пандемией китайского коронавируса.

Такое сообщение опубликовало испанское издание Olive Press. Несколько полицейских под прикрытием посетили квартиру, в которой, по предварительным данным, готовилась оргия. Когда они позвонили в дверь, их приняли за новых участников и пригласили внутрь. 

Всего в квартире собрались около тридцати мужчин, которые в деталях планировали групповой секс. Некоторые из них употребляли кокаин, метамфетамин и экстази. После вмешательства вызванной полиции оргию пришлось отменить. Восьмерых человек арестовали и предъявили обвинения по статьям, связанным с хранением и распространением наркотиков. 

Напомним, ранее в США известный телеведущий Кристофер Берроуз умер в гостиничном номере от передозировки метамфетаминов во время гей-секса.

гей оргия Новости Испании Барселона политика
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