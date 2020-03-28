Нарушали карантин: полиция сорвала геям оргию с наркотиками

В Барселоне полицейские сорвали гей-оргию / Travelguy

В Барселоне (Испания) были задержаны мужчины, намеревавшиеся устроить гей-оргию - грубо нарушая карантинные меры, введенных властями страны для борьбы с пандемией китайского коронавируса.

Такое сообщение опубликовало испанское издание Olive Press. Несколько полицейских под прикрытием посетили квартиру, в которой, по предварительным данным, готовилась оргия. Когда они позвонили в дверь, их приняли за новых участников и пригласили внутрь.

Всего в квартире собрались около тридцати мужчин, которые в деталях планировали групповой секс. Некоторые из них употребляли кокаин, метамфетамин и экстази. После вмешательства вызванной полиции оргию пришлось отменить. Восьмерых человек арестовали и предъявили обвинения по статьям, связанным с хранением и распространением наркотиков.

Напомним, ранее в США известный телеведущий Кристофер Берроуз умер в гостиничном номере от передозировки метамфетаминов во время гей-секса.