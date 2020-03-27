Все лекарства, которые спасут от коронавируса – как и когда принимать

Какие лекарства спасут от коронавируса – как пить парацетамол и ибупрофен / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине набирает обороты. Только в Киеве 27 марта число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 55 человек. На утро пятницы в Украине 218 официальных случаев коронавирусной болезни. Из них 5 летальных и только 4 человека на данный момент выздоровели.

За время с начала пандемии успели появиться новые симптомы – а вот вакцины до сих пор нет. Чем и как лечиться при коронавирусе, узнавал Главред.

Коронавирус – новые симптомы

Ранний симптом коронавируса – красные и слезящиеся глаза. Врачи уже посоветовали носить очки, чтобы защитить от уханьского коронавируса.

Основные симптомы коронавируса в Украине:

нет высокой температуры тела: обычно всё остается в пределах 37,1-38 градусов;

тела: обычно всё остается в пределах 37,1-38 градусов; кашель (не очень интенсивный, мокрота скудная) – рентген чаще всего фиксирует пневмонию. Но симптомы интоксикации не проявляются вплоть до развития дыхательной недостаточности;

сухость в ротоглотке, из-за чего хочется пить чаще , чем обычно – на этот симптом чаще всего жалуются украинцы;

, чем обычно – на этот симптом чаще всего жалуются украинцы; рези в глазах и конъюнктивит – примерно у 15% больных;

и конъюнктивит – примерно у 15% больных; состояние может резко ухудшаться к 5-8 дню: снова растет температура тела и усиливаются симптомы поражения дыхательных путей;

лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз – приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных;

быстрого эффекта на проводимую терапию нет.

В Британии указали на еще один опасный симптом коронавируса – это боль в животе. Ранее такой симптом был ковиду не присущ.

Коронавирус – лечение

Пока вакцины нет – врачи лечат только симптомы. Тем же парацетамолом в том числе. И советуют повышать иммунитет.

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Коронавирус и температура – когда пить парацетамол и ибупрофен

Доктор Комаровский уже пояснил, что жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен при коронавирусе нужно принимать не по графику, а лишь симптоматически – когда зашкаливает температура.

"Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", – подчеркнул врач.

Коронавирус и иммунитет – как повысить иммунитет весной 2020

Сам коронавирус погибает при температуре в 38°С и влажности в 95%. Поэтому в жилых квартирах при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус "хранится" на поверхностях до пяти дней. Чтобы избавиться от него побыстрее – нужно протирать поверхности спиртосодержащими антисептиками и почаще проветривать помещение.

Читайте такжеВитамин Е – для чего и как принимать главный витамин красотыСамому заболевшему поход в баню или сауну от коронавируса избавиться не поможет: несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела все равно остается ниже заветных тридцати восьми – 36,5-37°С. Но такие процедуры полезны тем, кто еще не заразился – сауна или баня помогают повысить иммунитет.

Также в контексте борьбы с коронавирусом стоит пить цинкосодержащие витамины.

"Препараты цинка сейчас достаточно популярны. Их пытаются активно вводить во многие протоколы. Наличие цинка обеспечивает регуляторную нормализацию внутриклеточных процессов", – рассказала микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

Много цинка содержится в неочищенном зерне, пивных дрожжах.

Также она подчеркнула, что вирус COVID-19 реально чувствителен к гликопротеину – интерферону.

Из других витаминов для того, чтобы поднять иммунитет быстро, важны А, Е и С.

В целом и кратко – для повышения иммунитета в условиях эпидемии коронавируса важны:

дезинфекция рук (мыть мылом не меньше 20 сек., протирать антисептиком);

принимать витамины, особенно с цинком, и цинк в продуктах (пшеничные отруби, подсолнечные и тыквенные семечки, орехи, яблоки, апельсины, грейпфруты, картофель, помидоры, свекла, чеснок, имбирь, бобовые и крупы, морепродукты и пища животного происхождения: мясо, печень, сыр, яйца);

частая влажная уборка и проветривание помещений;

не игнорировать симптомы коронавируса и обращаться к врачу.

В целом, итальянский ученый Гвидо Сильвестри подсчитал, что после заражения коронавирусом у человека иммунитет может выработаться лишь через 6-12 месяцев.