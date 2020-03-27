Все лекарства, которые спасут от коронавируса – как и когда принимать

Какие новые симптомы появились у коронавируса и как их лечить, разобрался Главред.
Коронавирус в Украине набирает обороты. Только в Киеве 27 марта число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 55 человек. На утро пятницы в Украине 218 официальных случаев коронавирусной болезни. Из них 5 летальных и только 4 человека на данный момент выздоровели.
За время с начала пандемии успели появиться новые симптомы – а вот вакцины до сих пор нет. Чем и как лечиться при коронавирусе, узнавал Главред.
Коронавирус – новые симптомы
Ранний симптом коронавируса – красные и слезящиеся глаза. Врачи уже посоветовали носить очки, чтобы защитить от уханьского коронавируса.
Основные симптомы коронавируса в Украине:
- нет высокой температуры тела: обычно всё остается в пределах 37,1-38 градусов;
- кашель (не очень интенсивный, мокрота скудная) – рентген чаще всего фиксирует пневмонию. Но симптомы интоксикации не проявляются вплоть до развития дыхательной недостаточности;
- сухость в ротоглотке, из-за чего хочется пить чаще, чем обычно – на этот симптом чаще всего жалуются украинцы;
- рези в глазах и конъюнктивит – примерно у 15% больных;
- состояние может резко ухудшаться к 5-8 дню: снова растет температура тела и усиливаются симптомы поражения дыхательных путей;
- лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз – приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных;
- быстрого эффекта на проводимую терапию нет.
В Британии указали на еще один опасный симптом коронавируса – это боль в животе. Ранее такой симптом был ковиду не присущ.
Коронавирус – лечение
Пока вакцины нет – врачи лечат только симптомы. Тем же парацетамолом в том числе. И советуют повышать иммунитет.
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Коронавирус и температура – когда пить парацетамол и ибупрофен
Доктор Комаровский уже пояснил, что жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен при коронавирусе нужно принимать не по графику, а лишь симптоматически – когда зашкаливает температура.
"Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", – подчеркнул врач.
Коронавирус и иммунитет – как повысить иммунитет весной 2020
Сам коронавирус погибает при температуре в 38°С и влажности в 95%. Поэтому в жилых квартирах при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус "хранится" на поверхностях до пяти дней. Чтобы избавиться от него побыстрее – нужно протирать поверхности спиртосодержащими антисептиками и почаще проветривать помещение.
Читайте такжеВитамин Е – для чего и как принимать главный витамин красотыСамому заболевшему поход в баню или сауну от коронавируса избавиться не поможет: несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела все равно остается ниже заветных тридцати восьми – 36,5-37°С. Но такие процедуры полезны тем, кто еще не заразился – сауна или баня помогают повысить иммунитет.
Также в контексте борьбы с коронавирусом стоит пить цинкосодержащие витамины.
"Препараты цинка сейчас достаточно популярны. Их пытаются активно вводить во многие протоколы. Наличие цинка обеспечивает регуляторную нормализацию внутриклеточных процессов", – рассказала микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.
Много цинка содержится в неочищенном зерне, пивных дрожжах.
Также она подчеркнула, что вирус COVID-19 реально чувствителен к гликопротеину – интерферону.
Из других витаминов для того, чтобы поднять иммунитет быстро, важны А, Е и С.
В целом и кратко – для повышения иммунитета в условиях эпидемии коронавируса важны:
- дезинфекция рук (мыть мылом не меньше 20 сек., протирать антисептиком);
- принимать витамины, особенно с цинком, и цинк в продуктах (пшеничные отруби, подсолнечные и тыквенные семечки, орехи, яблоки, апельсины, грейпфруты, картофель, помидоры, свекла, чеснок, имбирь, бобовые и крупы, морепродукты и пища животного происхождения: мясо, печень, сыр, яйца);
- частая влажная уборка и проветривание помещений;
- не игнорировать симптомы коронавируса и обращаться к врачу.
В целом, итальянский ученый Гвидо Сильвестри подсчитал, что после заражения коронавирусом у человека иммунитет может выработаться лишь через 6-12 месяцев.