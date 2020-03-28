Защита от вирусов: как правильно спать и не болеть

Как правильно спать / 1zoom.ru

Врачи фактически ежедневно говорят о пользе сна для человеческого организма. Отсутствие качественного сна приводит к ослаблению защитных функций организма, поэтому он не может сопротивляться вирусам. Особенно это важно во время нынешней пандемии китайского коронавируса.

Спать необходимо не просто качественно, но и правильно. Во время сна организм должен отдохнуть, чтобы утром не быть как выжатый лимон.

Хорошо, когда получается просто лечь, закрыть глаза и заснуть, но что делать, если сон остается мечтой несмотря на усталость.

"Если вы понимаете, что не можете уснуть, вставайте с кровати и идите заниматься чем-то монотонным: напишите на бумаге какой-то текст (например, стих или песню, которую знаете наизусть), полистайте давно прочитанный журнал и т.д. А когда почувствуете дрему, идите в постель", – советует психотерапевт Лариса Россол в комментарии Обозревателю.

При этом необходимо исключить яркий холодный белый свет, потому что он не даст расслабиться.

Кроме того, чтобы обеспечить себе хороший сон можно придерживаться нескольких правил:

Вечерние ритуалы – это может быть любая расслабляющая последовательная деятельность, которую можно повторять каждый день перед сном. Например, самомассаж, уход за лицом и телом, чтение книги. Главная цель – расслабление нервной системы. Ложиться спать в одно и то же время – оптимальный промежуток времени для сна с 21:00 до 03:00. Полный отказ от любых гаджетов перед сном. Плотно закрывать шторы и избавляться от любых источников света.

Стоит отметить, что во время сна мозг продолжает работать, поэтому необходимо исключить любые раздражители.

Как ранее сообщал Главред, психолог Екатерина Гольцберг сообщила, что во время работы дома на карантине нужно установить для себя график, который предусматривает пятиминутные перерывы.