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Эксперт рассказал о единственной защите от коронавируса

28 марта 2020, 09:10

Китайский вирус перестанет поражать новые организмы, когда им переболеет большая часть населения, сообщил экс-главный санврач Украины.

Единственная защита от китайского вируса – естественный иммунитет, сообщил эксперт – Коронавирус в Украине 28 марта 2020
Единственная защита от коронавируса – естественный иммунитет, сообщил эксперт / Reuters

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что единственной защитой от коронавируса нового типа из Китая, из-за которого объявлена пандемия, является естественный иммунитет.

Чтобы естественный иммунитет сформировался, большая часть населения должна переболеть коронавирусом и получить защиту от возбудителя, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

Когда большая часть населения переболеет вирусом, он перестанет поражать новые организмы.

"…Эпидемиологическая наука говорит, что коллективный иммунитет формируется тогда, когда его получают 30-70% людей. Тогда в обществе формируется иммунная прослойка, которая позволяет прекратить циркуляцию любого возбудителя, в том числе и коронавируса…", – сказал эксперт.

Собеседник добавил, что коронавирус в Украине могут подхватить 70% жителей, то есть свыше 20 млн человек.

Ранее врач, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский говорил, что пандемия коронавируса прекратится после того, как заболеют до 80% населения Земли. Медик прогнозировал, что эффективная вакцина от вируса может появиться через полтора года.

коронавирус в Украине Святослав Протас
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