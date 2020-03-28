Подозрение на коронавирус: в Минздраве рассказали, что делать пациентам без декларации

В Минздраве дали рекомендации по лечению коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об оказании помощи пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

По его словам, Министерство здравоохранения рекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь соответствующим пациентам.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", - сообщил Ляшко на брифинге в субботу.

В то же время главный санврач также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

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"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине – это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Таких людей почти 38% от числа всех заболевших COVID-19.