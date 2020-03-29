Эксперт назвал уникальные свойства коронавируса

Коронавирус обладает уникальными свойствами, сообщил эксперт / Reuters

Уникальность смертоносного китайского коронавируса, из-за которого объявлена пандемия, заключается в том, что он может распространяться фекально-оральным путем.

Еще одна особенность вируса заключается в том, что на поверхностях он может жить до семи дней, рассказал кандидат медицинских наук, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас в интервью Obozrevatel.

Собеседник отметил, что еще одной особенностью коронавируса является возможность бессимптомного носительства.

"…Это когда человек полностью здоров, у него нет никаких симптомов болезни, но есть возбудитель, который он выделяет в окружающую среду и подвергает опасности других людей. В этом случае подтвержден фекально-оральный механизм передачи. Радует, что это не такое стремительное распространение, как воздушно-капельное", – добавил эксперт.

Ранее Святослав Протас говорил, что единственная защита от коронавируса из Китая – естественный иммунитет. По его словам, коронавирус в Украине могут подхватить более 20 млн человек.