Новый бэби-бум: из-за коронавируса зимой появится поколение "детей короны"

Зимой появится поколение "детей короны" / Reuters

За последние 100 лет жители планеты Земля еще не были на глобальном карантине, конца которого пока никто видит. Для всех такой опыт впервые. Одни сидят в отпусках, другие работают дома, третьи всячески доказывают всем, что опасность коронавируса преувеличена.

Тем не менее, многие уже шутят, что карантин для большинства супружеских закончится прибавлением в семействе, таким образом зимой появится целое поколение детей под условным названием "дети короны".

При этом некоторые эксперты убеждены, что многие из этих детей будут расти без отцов, так как длительная изоляция станет причиной разводов.

Но виноват не только коронавирус, так как есть еще одна причина - дефицит презервативов.

"Это произошло из-за закрытия одного из крупнейших заводов по изготовлению презервативов в Малайзии. Завод Karex производит каждое пятое "резиновое изделие номер один" в мире, в основном под брэндом Durex. Три фабрики этой компании в последнюю неделю не выпустили ни одного презерватива. Правительство Малайзии закрыло все заводы, чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса", - пишет британское издание The Guardian.

По словам экспертов, теперь на рынке не хватает 100 млн этих важных изделий.

Стало известно, что в пятницу 27 марта компания получила статус "жизненно важного производства" и ей разрешили возобновить работу на 50%.

"Будет трудно удовлетворить спрос, работая на половину мощности. Дефицит презервативов будет повсеместным, и это страшно. Действительно, кроме повышения рождаемости можно ожидать всплеска венерических заболеваний и СПИДа", - цитирует издание директора малазийской компании по производству презервативов.

Читайте также"Некому буде спасать": украинцы нагло скрывают от врачей симптомы коронавирусаНапомним, ранее знаменитый "звездный" адвокат по разводам Великобритании баронесса Шеклтон Белгравийская заявила, что китайский коронавирус COVID-19, который пачками "косит" людей по всему миру и уже начинает отражаться на экономике стран, может негативно повлиять и на семейную жизнь. По ее словам, мир ждет всплеск разводов.

Объяснила свой прогноз адвокат весьма логически - из-за жесткого карантина, введенного во многих странах, люди будут вынуждены месяцами сидеть дома один на один с супругой/супругом.