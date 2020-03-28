Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки пика заболеваемости

В Украине пик заболеваемости коронавирусом будет через несколько недель, спрогнозировал эксперт / Reuters

Бывший главный санитарный врач Украины – кандидат медицинских наук Святослав Протас, спрогнозировал, что пик заболеваемости новым коронавирусом наступит через две-три недели.

Пик коронавируса в нашей стране пойдет на убыль очень быстро, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, как только у людей начнет срабатывать иммунитет – циркуляция коронавируса резко снизится.

"Думаю, пик заболеваемости будет через 2-3 недели, но он очень быстро пойдет на убыль…", – заявил Протас.

Кандидат наук не считает, что введенный в Украине карантин продолжат. Экс-главный санврач поделился, что его больше пугает будущая осень – возможно продолжение коронавируса или появление нового штамма гриппа.

Читайте такжеЭксперт рассказал о единственной защите от коронавирусаНапомним, новый коронавирус зафиксировали в Китае, потом он распространился по миру. Вирус в мире подхватили сотни тысяч человек, более 20 тысяч – скончались, была введена пандемия.

Коронавирус в Украине диагностировали у 311 человек, восемь человек – скончались. В нашей стране ввели карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже карантин продлили до 24 апреля и ввели режим чрезвычайной ситуации.