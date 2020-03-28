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Сотни тысяч под угрозой: эксперт предупредила о неожиданной опасности коронавируса

28 марта 2020, 16:42

Основная проблема не в коронавирусе, считает Надежда Жолобак.

Коронавирус, ученые
Основная проблема не в коронавирусе, считает эксперт / Reuters

Заболевание коронавирусом может быть опасным для людей, больных туберкулезом, заявила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

"Тем же туберкулезом болеют более 100 тысяч человек (в Украине, - ред.). Более 2-х миллионов гепатитом С у нас больны. 350 тысяч больных СПИДом у нас. Только в прошлом году 14 тысяч новых случаев (СПИДа, - ред.). Об этом почему речь не идет?", - подчеркнула она в интервью на Ukrlife.tv.

При этом вирусолог обратила внимание на то, что в Украине и в мире реально очень большие проблемы со здоровьем граждан.

Читайте такжеСпасение от коронавируса: эксперт рассказала, что блокирует COVID-19"По официальным данным именно туберкулез занимает первое место по смертности на планете. Есть еще бешенство... куча других заболеваний. А коронавирус находится практически в самом низу списка. А поднимать такую шумиху... тогда надо поднимать вопрос по поводу туберкулеза. Кстати, люди больные туберкулезом тоже находятся в группе риска, потому что у них хронический воспалительный процесс в верхних дыхательных путях. Если они заболеют коронавирусом, то тоже будут требовать аппарата искусственной вентиляции лёгких, а сколько их есть? Думаю, их однозначно не хватит на всех, если это будет массированное заболевание", - отметила эксперт.

Она убеждена, что основная проблема не в коронавирусе, а общей системе предоставления медицинских услуг.

"У нас сейчас не система здравоохранения, а система предоставления медицинских услуг. Об этом говорят и врачи. Больной должен быть заинтересован в выздоровлении, но система здравоохранения должна охранять здоровье, а не просто предоставлять услуги", - заметила микробиолог.

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По ее словам, сложившаяся вокруг пандемии коронавируса ситуация является "не совсем адекватной".

"Нужно поднимать вопрос о туберкулезе, гепатите и СПИДе, а не только о коронавирусе", - добавила Жолобак.

Напомним, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак рассказала, как не заразиться коронавирусом

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