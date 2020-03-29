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"Не ждите температуры": заболевшая коронавирусом украинка указала на главную опасность

29 марта 2020, 01:39

Женщина отметила, что воспаление легких никак не проявляется.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / Reuters

Киевлянка Александра Бречко заразилась китайским коронавирусом. По ее словам, болезнь может проходить фактически без симптомов, а воспаление легких никак не проявляется.

При этом она указала, что высокая температура и ощущение давления на грудь могут появиться, когда болезнь прогрессировала.

"Первым симптомом были странные ознобы, которые быстро начинались и быстро заканчивались, а температура при этом была 37.1. Пару дней меня вообще ничего не беспокоило и где-то через дней шесть у меня появилось ощущение легкого дискомфорта в грудном отделе. Но оно было настолько легким, что я решила, что это психосоматика на фоне ситуации. Во вторник (на восьмой день после первого симптома) я впервые почувствовала, что дискомфорт самую малость усилился и мне стало немного сложнее дышать. Тогда я обратилась к врачу, меня послушали и сделали рентген - оказалось пневмония. Чувствовала я себя при этом абсолютно бодро. Наутро я приехала в больницу, где мне сделали пцр тест и госпитализировали с подозрением на covid-19", - рассказала женщина в Facebook.

Также она отметила, что симптомы covid19 незаметны, что приводит к высоким показателям смертности.

"Люди поздно приходят к врачу. Вся проблема в том, что инфицированный человек переживает болезнь на ногах, не замечая этих мелких симптомов типа першение в горле. Он ходит, занимается спортом, а вирус делает свое дело и потом в один прекрасный день - бам!!! температура 38 и двустороннее восполнение легких. В рекламе советуют вызывать скорую при температуре 38 и затрудненном дыхании, да - это верные симптомы, но эти симптомы признак того, что болезнь серьезно прогрессировала. Не все так страшно, просто не нужно тянуть. Чувствуете дискомфорт в груди - звоните своему лечащему врачу, делайте рентген. Не ждите температуры", - подытожила Бречко.

Как ранее сообщал Главред, внефракционный народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что заболела коронавирусом. По ее словам, главным симптомом инфекции стала пропажа обоняния.

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