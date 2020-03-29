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Как лечить коронавирус: Комаровский рассказал, что должно быть в аптечке

29 марта 2020, 08:47

Лекарств от COVID-19 нет, но облегчить симптомы при помощи некоторых препаратов можно.

Комаровский
Евгений Комаровский рассказал, как лечиться при заражении коронавирусом / Скриншот

В мире пока что нет ни лекарства от коронавируса, ни вакцины от COVID-19. Однако в случае заражения вирусом на помощь могут прийти давно известные лекарства – они помогут снять симптомы. Известный доктор, педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие препараты обязательно должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом. 

Какие лекарства помогут при коронавирусе

Прежде всего, по словам Комаровского, при первых симптомах ОРВИ нельзя прекращать употреблять лекарства от хронических заболеваний, а в некоторых случаях нужно увеличить дозу. 

В аптечке обязательно нужно иметь жаропонижающие средства, так как один из симптомов коронавируса именно высокая температура. Сбить температуру помогут парацетамол или ибупрофен. Максимальное количество парацетамола: 1,5 г = 1500 мг в сутки для взрослого человека. Максимальное количество ибупрофена: 1,2 г = 1200 мг в стуки - доза для взрослого человека.

Если жаропонижающие средства не действует, необходимо обратиться к врачу, а также пить больше жидкости, советует Комаровский.

При боли в горле можно использовать симптоматические средства для облегчения симпотомов – это могут быть спреи, леденцы, таблетки от боли в горле.

Что касается сухого кашля, то Комаровский считает, что лучше всего много пить жидкости, тогда никакие отхаркивающие средства не нужны.

Врач рекомендует промывать нос солевыми жидкостями при затрудненном дыхании. Если вы не можете дышать носом, вам понадобятся сосудосуживающие препараты. Комаровский советует в таком случае использовать оксиметазолин. Его можно использовать раз на 15 часов и не более 5 дней подряд.

"В большинстве случаев организм способен сам справиться с вирусом, ему только нужно создать хорошие условия для этого", – резюмировал Комаровский.

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Напомним, ранее Евгений Комаровский развенчал миф о полезности по время пандемии коронавируса популярного среди украинцев устройства. По его словам, аппарат для ингаляции небулайзер не способен вылечить или предотвратить заражение COVID-19.  При этом врач отметил, что для того чтобы не заболеть коронавирусом, необходимо мыть руки и держаться от людей подальше. 

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