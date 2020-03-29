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Живучая зараза: ученые назвали температуру, которая "убивает" коронавирус

29 марта 2020, 14:58

Китайский вирус CoViD-19 остаётся высокостабильным долгое время при температуре около четырёх градусов.

коронавирус
Стало известно, при какой температуре Ковид-19 умирает / Reuters

Пока ненасытный китайский вирус Ковид-19 ежедневно собирает кровавую дань, ученые всего мира сушат себе голову над тем, как эту заразу укротить.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822.

Так вот, важное открытие о коронавирусе сделали учёных Университета Гонконга.

Оказывается, CoViD-19 остаётся высокостабильным долгое время при температуре около четырёх градусов, сказано в исследовании, опубликованном на портале MedRxiv.

Ученые подчеркнули: если не проводить дезинфекцию, активность начнёт спадать через две недели.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что новый вирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут.

Сколько коронавирус живет на разных поверхностях

Еще одно удивительно открытие сделали ученые из Гонконга. Они узнали, как долго вирус может жить на разных поверхностях.

Оказалось, что коронавирус не любит бумагу:

  • на бумаге коронавирус "умер" менее чем через три часа,
  • на одежде и обработанном дереве "жил" два дня,
  • на стекле ему удалось сохранять активность на протяжении четырёх дней,
  • на пластике — в течение семи.

Исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус SARS-CoV-2 может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

Читайте такжеПогибнет ли жуткий коронавирус летом - ответ ученыхНапомним, ранее ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, которое подхватили более 665 тысяч человек в мире, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

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