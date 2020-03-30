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Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир

30 марта 2020, 01:38

Кефир из рациона нужно исключить людям, склонным к диареям, поделилась эксперт.

Диетолог сообщила, что детям до года нельзя давать кефир
Детям до года нельзя давать кефир, сообщила диетолог / УНИАН

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что кефир нельзя пить людям, у которых есть некоторые проблемы со здоровьем, и детям до года.

Кефир, в частности, нельзя пить людям, склонным к диарее, поделилась эксперт в Instagram.

По ее словам, количество употребления кефира нужно ограничивать людям с аллергией на молочный белок.

Кому нельзя пить кефир – предупреждение от Комиссаровой: 

  • Людям, у которых обострился гастрит или панкреатит;
  • Людям, у которых есть язва желудка.

Эксперт отметила, что при таких заболеваниях кефир может вызывать боли.

Диетолог добавила, что здоровым людям стоит пить правильный кефир, такой напиток приносит пользу.

Какой кефир стоит пить: 

  • Кефир, в состав которого входят только молоко и закваска на кефирных грибках;
  • Cрок годности – не более двух недель;
  • Количество молочнокислых организмов – не менее 1х10 в 7 степени КОЕ.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста сообщила, что кефир лучше не употреблять на ночь. Эксперт отметила, что у кефира высокий инсулиновый индекс, и из-за употребления этого продукта на ночь человек может перестать худеть.

кефир диетолог Альбина Комиссарова
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