Коронавирус "выкашивает" врачей: медики болеют COVID-19 и бегут от низких зарплат

В Тернополе медики увольняются из-за опасности заболеть коронавирусом / УНИАН

В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволились 8 врачей из-за опасности заболеть коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире канала UA:Перший сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

"8 работников уже уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактируя с больными коронавирусной инфекцией. Потому что есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то маленькие дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты, мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - отметил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили только надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

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Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля Галичина.

Отметим, что в Луцке директор городской клинической больницы Лариса Духневич заболела COVID-19.

Лариса Духневич / pershyj.com

"Директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Петровна Духневич с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в приемное отделение больницы. Так как пациентка за границей не была и результаты быстрого теста на COVID-19 были отрицательные, была госпитализирована с диагнозом "пневмония". Находилась на лечении в отдельной палате.

После получения результатов ПЦР на COVID-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу. В настоящее время заведение стабильно работает и выполняет свою функцию", - рассказали в больнице.

Напомним, на утро 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.В результате инфицирования коронавирусом умерли 9 человек.