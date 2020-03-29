Атака коронавируса: в Минздраве раскрыли угрожающую статистку

В Украине по состоянию на 29 марта больше всего коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, эта группа людей составляет 22% от общего количества заболевших.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о том, что возрастная статистка свидетельствует о том, что люди из старшей возрастной группы прислушиваются к советам Минздрава и выполняют карантинные меры.