На всех не хватит: Комаровский назвал главную проблему в лечении коронавируса

Комаровский назвал проблемы с лечением китайского вируса / Скриншот

Уже более трехсот человек скосил жуткий коронавирус в Украине. В связи с этим, известный доктор Евгений Комаровский заверил, что наша страна столкнется с жуткой проблемой - нехваткой мест в больницах и медиков.

Поэтому лечение в стационаре пациентов, состояние которых не представляет угрозы для их жизни, по мнению медика, это преступление.

Комаровский поделил людей с коронавирусом на 4 категории:

Первая - это 80-85% населения, которые перенесут болезнь легко, как обычную ОРВИ.

Вторая категория – 5-10 человек, которым понадобится ЭКМО .

Третьей группе понадобится аппарат ИВЛ

Четвертой группе понадобится кислород.

"Главное сейчас, чтобы в систему здравоохранения на госпитальном этапе обращались только те, кому помощь никак не может быть оказана за пределами стационара. И даже здесь необходима очень жесткая селекция", - заявил медик.

Комаровский назвал преступлением, когда в стационары ложатся люди в состоянии средней тяжести. У которых концентрация кислорода в крови в норме, которые могут пить и есть, но при этом им ставят капельницы.

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"Если эти люди, "богатенькие буратины" или депутаты находятся в таких условиях. И это еще показывают на всю страну, то это просто дискредитирует страну", - говорит Комаровский.

Кроме того, врач добавил, что очень богатые люди в Украине сейчас оттягивают на себя часть квалифицированных медиков, которые будут оказывать им персональную медицинскую помощь.

Ранее известный доктор, педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие препараты обязательно должны быть в аптечке, чтобы помочь себе при заболевании коронавирусом.

Также напомним, ранее Евгений Комаровский развенчал миф о полезности по время пандемии коронавируса популярного среди украинцев устройства. По его словам, аппарат для ингаляции небулайзер не способен вылечить или предотвратить заражение COVID-19. При этом врач отметил, что для того чтобы не заболеть коронавирусом, необходимо мыть руки и держаться от людей подальше.