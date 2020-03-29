Скрытые носители коронавируса: как их определить и велики ли риски

Медики назвали скрытые симптомы коронавируса / Reuters

Страшный коронавирус продолжает распространиться и уже "убивает" граждан Украины. По информации вирусологов, люди, которые переносят коронавирус без явных симптомов, являются опасными для окружающих.

Количество инфицированных украинцев продолжает расти, отчасти это происходит из-за бессимптомного течения коронавируса, пишет medicalxpress. В то случае, если у человека хороший иммунитет, он поборет коронавирус, но в то время, пока он будет находиться в организме, человек будет заражать окрущающих.

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Именно поэтому медики советуют обращать пристальное внимание на свое самочувствие. Симптомом, который выдает присутствие коронавируса в организме, является потеря обоняния без насморка, считают врачи.

Люди, столкнувшиеся с подобным дискомфортом, должны обратиться к своему семейному врачу и пройти тест на COVID-19.

Ранее Главред писал, что в Украине внедрят стандарт "клинической сортировки" инфицированных COVID-19. Это означает, что части зараженных придется лечиться дома, а не в больнице. Об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 29 марта.

"Мы предусматриваем внедрение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни", - заявил Ляшко.

По состоянию на воскресенье, 29 марта, количество зараженных COVID-19 в Киеве выросло до 82 человек. Утром Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины заявил о еще восьми лабораторно подтвержденных случаях заболевания.