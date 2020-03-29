Статистика Минздрава: подскочило количество смертей от коронавируса

Обнародовано свежая статистика по коронавирусу в Украине / Reuters

В Украине по состоянию на 22.00 воскресенья, 29 марта, было зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, Всего шесть человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Общее количество летальных случаев состоянию на вечер 29 марта составляет - 10.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на 10 утра воскресенья было подтверждено 418 случаев COVID-19. Зафиксировано 9 летальных случаев от коронавируса. В общем, 5 человек уже выздоровели. В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее Главред писал, что в городе Умань Черкасской области опасный китайский коронавирус нового типа обнаружили у шестимесячного малыша. Ребенка сразу доставили в инфекционную больницу.