Назван лучший напиток для защиты легких от коронавируса

Куркума обладает противовоспалительными свойствами / Фото pixabay.com

Чай с куркумой – один из самых полезных напитков для укреплени иммунитета и здоровья легких. Также он может помочь защититься и во время пандемии коронавируса, так как этот напиток способен предотвратить поражение легких.

Куркума содержит куркумин, и именно благодаря этому веществу является эффективной. Именно куркумин способен защитить легкие от фиброза, к которому могут привести различные болезни и вирусы, в том числе и COVID-19, передает Рамблер доктор. Кроме того куркума обладает противовоспалительными свойствами. Также эта специя полезна при профилактике заболеваний толстой кишки и жировой болезни печени.

Как заварить чай с куркумой

Медики советуют пить чай с куркумой каждый день. Особенно полезным этот напиток будет для пожилых людей, которые находятся в зоне риска в разгар пандемии Covid-19.

Чай с куркумой - рецепт классический

Чай, приготовленный по этому рецепту, можно заваривать и пить вместо кофе, так как он обладает бодрящими свойствами, а также будет незаменим во время простуды или гриппа.

Чтобы приготовить этот напиток, понадобятся лишь два ингредиента: стакан воды и ⅓ стакана тертой куркумы. Куркуму можно заварить в обычном чайнике для чая. Но при этом важно помнить, что температура воды не должна превышать 80 градусов. Иначе если вода ошпарит корень, то его полезные свойства станут меньше.

Ранее Главред писал о еще одном удивительном напитке, который получил название "золотое молоко". Приготовить это легендарное аюрведическое средство очень просто, так как оно состоит из трех основных компонентов – молока, меда и куркумы. При этом польза от такого молочного напитка огромна, поэтому эксперты рекомендуют пить "золотое молоко" каждый день.