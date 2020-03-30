Коронавирус этого не боится: медики развенчали мифы об уханьской заразе

В ВОЗ рассказали, что не убивает коронавирус / Reuters

Кровожадный китайский вирус поставил на уши жителей многих стран. И вот, пока ученые пытаются разработать лекарство от коронавируса и чудо-вакцину, а медики ищут эффективный план лечения, простые граждане испытывают на себе множество народных методов, и на полном серьезе потом убеждают других, что это действительно способно "убить" опасный коронавирус.

Соцсети, между прочим, это вообще источник всевозможных методов лечения – народ советует заливать себя настойками на травах, использовать барсучий жир и тоннами поедать чеснок.

Так вот, в ВОЗ решили немного опустить граждан на землю и рассказали, что не убивает коронавирус Ковид-19.

В частности, в ВОЗ напомнили, что инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.

Это не защищает от коронавируса и не убивает его

Никто в мире еще не доказал, что регулярное промывание носа солевым раствором защищает от коронавируса.

О пользе чеснока можно говорить долго, но нет подтвержденных данных о том, что чеснок эффективен в борьбе с Ковид-19.

Электросушилки для рук не могут убить коронавирус.

Антибиотики не лечат коронавирус. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.

Читайте также"Собачий жир, 25 тысяч гривен": украинцы в ужасе от лечения коронавируса в ОдессеНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.