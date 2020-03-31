Ученые назвали условие, без которого у пары не будет хорошего секса

Ученые сделали новое открытие по поводу секса / BB.lv

Ученые закончили долгое исследование, во время которого выяснили, что паре заниматься сексом лучше всего при условии включенного света в комнате.

Результаты своего проекта исследователи из Университета Сиены опубликовали в специализированном издании. По их словам, когда женщина перед занятием сексом выключает освещение, то автоматически понижает шансы на активную выработку мужских гормонов. Чтобы это доказать, ученые провели опыт, разместив добровольцев в помещения с разным числом осветительных приборов.

Выяснилось, что ученые пояснили - если мужчина испытывает нехватку освещения, то организм начинает экономить энергию. Соответственно, мужской организм прекращает в достаточном количестве вырабатывать гормоны, крайне важные для интимной близости.

Напомним, ранее психологи рассказали, с какими мужчинами женщинам проще всего заняться сексом. До этого эксперты поведали, как заниматься сексом в позе "68".