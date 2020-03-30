Может помочь с коронавирусом: медики проверяют старую вакцину, от которой отказалась Европа и США

Вакцина БЦЖ и коронавирус / novosti-n.org

Китайский коронавирус не начал массово косить украинцев возможно, потому что украинцы, как и все народа постсоветского пространства, имеют прививку БЦЖ. Данную теорию проверяют иностранных ученые.

По словам известного украинского врача Евгения Комаровского, прививки БЦЖ являются обязательным и ее делают на третьи - пятые сутки после рождения. При этом он отметил, что возможно это факт и стал причиной того, что Украину еще не постигла участь Италии и Испании, где смертность от коронавируса достигала до 1000 человек за день.

"Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией - у нас повального мора нет. Хотя куча народа приезжает из Италии... И в России нет повального мора. И в Беларуси нет... Этого же не спрячешь... Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции", - заявил Комаровский.

В свою очередь, ученые из четырех стран проводят исследование, чтобы установить, может ли вакцина против туберкулеза, активизировать иммунную систему человека и дать ей возможность бороться covid-19 или предотвратить заражение. Исследования проводятся среди врачей, медсестер и пожилых людей, которые подвержены более высокому риску инфицирования.

Стоит отметить, что в течение нескольких десятилетий датские ученые Питер Ааби и Кристин Стэбелл Бенн исследовали вакцину на возможность повысить способность иммунитета бороться с болезнетворными микроорганизмами. Согласно их выводам, инъекция БЦЖ может предотвратить около 30% случаев заражения известными патогенами, в тои числе вирусами, в первый год после укола.

При этом специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Радбуда Михай Нетеа доказал, что вакцина БЦЖ защищает от экспериментальной инфекции ослабленной формой вируса желтой лихорадки. Теперь ученый намерен вместе с эпидемиологом и микробиологом Марком Бонтеном из UMC Utrecht исследовать влияние вакцины на коронавирус. Также ученые утверждают, что в странах, где массово проводилась вакцинация БЦЖ, смертность от китайского вируса намного ниже, чем в США и странах Европы, которые отказались от вакцины.

По мнению иммунолога из Университета Торонто Элеоноры Фиш, вакцина, вероятно, ослабляет воздействие коронавируса на людей.

Стоит отметить, что это лишь теория, которая еще не подтверждена практически.

Как ранее сообщал Главред, в ВОЗ напомнили, что коронавирусная инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.