Названы Топ-5 продуктов-защитников от стресса на карантине

Карантин в Украине продлили, а это дополнительный стресс в и так непростой ситуации с пандемией коронавируса.
Коронавирус настолько "расползся" по всему миру, что, кажется, от него уже никак не скрыться. Врачи советуют реже выходить из дома, меньше контактировать с людьми, чаще мыть руки и повышать иммунитет, чтобы не стать очередной "мишенью" COVID-19. При этом многие страны, в том числе и Украина, объявили карантин, что является дополнительным стрессом для людей.
Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые помогут справиться с дополнительной эмоциональной и психологической нагрузкой, передает Медик форум.
Как защититься от стресса на карантине
Вишневый сок поможет улучшить настроение. Его нужно пить без добавления сахара. В нем содержится мелатонин, который не только помогает успокоиться, но и способствует здоровому сну.
Авокадо является источником витамина В6, который снижает стресс, помогая поддерживать нормальное функционирование нервной системы.
Миндаль богат магнием – минералом, который также помогает контролировать уровень кортизола. Исследования показали, что магний оказывает успокаивающее действие на нервную систему и может способствовать хорошему сну.
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Бобовые также содержат магний, кроме того в них содержится достаточно белка, что делает бобовые отличной альтернативой мясу.
Брокколи – кладезь витамина С. В одной чашке брокколи содержится в два раза больше витамина С, чем в апельсине среднего размера. Кроме этого, этот овощ помогает контролировать кровяное давление и уровень кортизола.
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Как сообщал Главред, ранее американские врачи составили список из пяти продуктов, которые повысят иммунитет и лучше всего смогут защитить организм от атаки китайского вируса COVID-19.