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Названы Топ-5 продуктов-защитников от стресса на карантине

31 марта 2020, 04:25

Карантин в Украине продлили, а это дополнительный стресс в и так непростой ситуации с пандемией коронавируса.

карантин
В Украине продлили карантин до 24 апреля / Фото pixabay.com

Коронавирус настолько "расползся" по всему миру, что, кажется, от него уже никак не скрыться. Врачи советуют реже выходить из дома, меньше контактировать с людьми, чаще мыть руки и повышать иммунитет, чтобы не стать очередной "мишенью" COVID-19.  При этом многие страны, в том числе и Украина, объявили карантин, что является дополнительным стрессом для людей. 

Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые помогут справиться с дополнительной эмоциональной и психологической нагрузкой, передает Медик форум

Как защититься от стресса на карантине

Вишневый сок поможет улучшить настроение. Его нужно пить без добавления сахара. В нем содержится мелатонин, который не только помогает успокоиться, но и способствует здоровому сну.

Авокадо является источником витамина В6, который снижает стресс, помогая поддерживать нормальное функционирование нервной системы.

Миндаль богат магнием – минералом, который также помогает контролировать уровень кортизола. Исследования показали, что магний оказывает успокаивающее действие на нервную систему и может способствовать хорошему сну.

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Бобовые также содержат магний, кроме того в них содержится достаточно белка, что делает бобовые отличной альтернативой мясу.

Брокколи – кладезь витамина С. В одной чашке брокколи содержится в два раза больше витамина С, чем в апельсине среднего размера. Кроме этого, этот овощ помогает контролировать кровяное давление и уровень кортизола.

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Как сообщал Главред, ранее американские врачи составили список из пяти продуктов, которые повысят иммунитет и лучше всего смогут защитить организм от атаки китайского вируса COVID-19.

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