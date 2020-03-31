"Украина не готова к эпидемии": медик предрек большие проблемы из-за коронавируса

Украине нужно затормозить рост количества больных / УНИАН

Украина испытает серьезные проблемы в случае, если количество заболевших коронавирусом вырастет до масштабов Испании или Италии, заявил инфекционист, доктор медицинских наук Александр Дуда.

"Мы не готовы к больным коронавирусом в таком количестве. Я не говорю про инструментальные средства. У нас люди не железные, не смогут сутками работать", - подчеркнул он в интервью УНИАН.

Он обратил внимание на то, что в Украине количество коек в реанимации, в среднем – 6-12.

"Когда мы говорим про итальянский город Бергамо, то там на 200 тысяч населения в реанимации находилось до 80 больных. Это крайне перегруженное отделение. Врачи стоят перед выбором, кому в первую очередь помогать: молодому или пожилому? Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких", - пояснил эксперт.

При этом основной задачей для Украины в контексте борьбы с коронавирусом он назвал необходимость затормозить рост количества больных.

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"Для этого и нужен карантин. Благодаря этому, мы можем пройти эпидемию с меньшими потерями населения", - добавил Дуда.

Напомним, в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19, 8 человек выздоровели.