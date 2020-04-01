Водка не поможет: эксперт рассказал, как защититься от коронавируса

Профилактический раствор можно создать в домашних условиях / РБК-Украина

В антисептике содержание спирта должно быть не меньше 60%, заявил инфекционист, доктор медицинских наук Александр Дуда.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, говоря о том, как можно в домашних условиях создать профилактический раствор на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"Не надо протирать руки водкой и думать, что все хорошо. В ношении масок теми, кто не болеет, нет смысла. Если вы заболели и использует самодельную маску – хуже не будет", - пояснил эксперт.

В то же время медик утверждает, что медицинскую маску можно изготовить и в домашних условиях, использовать не менее девяти слоев.

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"Но вы понимаете сами коэффициент ее эффективности. И надо не забывать о проветривании: не менее 15 минут и, как минимум, 3-4 раза в день. Также необходима влажная уборка 2-3 раза в день", - добавил Дуда.

Обратим внимание, что ранее появлялись достаточно противоречивые рекомендации относительно изготовления антисептиков на основе водки.