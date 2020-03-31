Коронавирус "дурит" иммунную систему: названа самая уязвимая к COVID-19 группа крови

Если вирус имеет антигены, подобные антигенам крови человека, то иммунный ответ тормозится / Фото pixabay.com

Ученые активно изучают новый коронавирус COVID-19, чтобы найти способы борьбы с болезнью, которая подкосила уже под 800 тысяч человек в мире. Пока что вакцины и лекарств от ковид-19 нет, поэтому все, что можно сделать - это максимально обезопасить себя от болезни. При этом, как оказалось, в группе риска могут быть люди с определенной группой крови.

У славянских народов самая распространенная группа - первая (О), а самая редкая - четвертая (АВ). Как сообщил доктор биологических наук, профессор, вирусолог и биотехнолог Максим Мельничук, по статистике люди именно со второй группой (А) в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, чем люди с первой группой (О) — в 1,3 раза реже. При этом возраст и пол не влияют на это распределение.

"Отсюда вывод первый - позитивы от обладания определенной группой крови - определенно доказаны, но не в том объеме, чтобы забыть про все виды профилактики, защиты и борьбы с вирусами и другими патогенами", - написал эксперт в своем блоге на Обозревателе.

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Мельничук также объяснил, как в организме происходит сам процесс заражения. Сначала вирусы и любые другие микробы начинают взаимодействовать с антигенами определенной группы крови.

"Прежде чем начать борьбу (например, с коронавирусом), организм должен распознать его. Иммунным ответом и защитой является выработка антител против этого чужеродного антигена. Эти антитела (сыворотка) связывают его и препятствуют его размножению. Но если вирус имеет антигены, подобные антигенам крови человека, то иммунный ответ тормозится, потому что против собственных компонентов в крови защитные антитела не вырабатываются. Вирус, таким образом "дурит" иммунную систему крови и организма в целом, начинает постепенно размножаться, человек заболевает", - рассказал вирусолог.

По его словам, это процесс занимает некоторое время - от нескольких дней до нескольких недель. Во время инкубационного периода (то есть пока симптомы не проявятся) человек является носителем вируса, после чего болезнь переходит в активную стадию.

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Как сообщал Главред, во Франции пытаются найти способы лечения коронавируса. И, кажется, это удалось. По крайней мере, об этом свидетельствует исследование, которое провел профессор Дидье Рауль, возглавляющий инфекционный центр IHU Mediterranee в Марселе. В отчете по результатам исследования отмечается, что противомалярийный препарат хлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.