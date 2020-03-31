Коронавирус наступает: в Минздраве огорошили неожиданными данными

Чаще всего коронавирусом болеют украинцы в возрасте от 30 до 59 лет / УНИАН

В Украине большая часть заболевших коронавирусом это люди в возрасте от 30 до 59 лет, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По официальной статистке, около 60% всех случаев коронавируса зарегистрировано именно в этой возрастной категории, рассказал он в ходе традиционного брифинга.

Ляшко подчеркнул, что в гендерном измерении среди всех заболевших женщин 51%, а мужчин 49%.

Он отметил, что имеются определенные прогнозы, когда именно можно ожидать пик заболеваемости коронавирусом.

"Мы делаем все возможное, чтобы этого пика или нагрузки на систему здравоохранения не произошло, и чтобы мы его, по примеру Японии, прошли с единичными случаями, с которыми спокойно будет справляться наша система здравоохранения", - подчеркнул замминистра.

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Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев коронавирусной болезни.