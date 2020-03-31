Подкралась и долбанула – магнитная буря с марта перейдет на апрель

Магнитная буря выкручивает сосуды до 2 апреля 2020 – что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури сегодня оказались неожиданностью для многих метеозависимых людей: прогноз магнитных бурь онлайн не показывал их до последнего момента.

Пик магнитной бури пришелся на ночь и раннее утро 31 марта 2020. По сути, теперь нам осталось только разобраться с последствиями.

Многие сегодня будут жаловаться на тяжесть в затылке, "вату" в голове и общую слабость. Нормально выспаться, скорее всего, не удастся и сегодня ночью.

Впрочем, магнитная буря 1 апреля 2020 будет уже не такой интенсивной, как сегодняшняя: с 4 баллов геомагнитная атака снизится до 3-х. Планетарный индекс с 12 упадет до 8. Так что, если после расслабляющей ванны лечь спать пораньше – симптомы магнитной бури сойдут на нет в течение суток.

Читайте такжеЧто пить вместо кофе: названы три напиткаМагнитная буря 2 апреля 2020 будет уже магнитным возмущением, а не полноценным метеоударом. На жирную пищу и кофе налегать еще не стоит, но дышать станет полегче.

В дни магнитных бурь постарайтесь не делать резких движений (резко не вставать с постели, не подскакивать со стула и т.д.), чаще проветривать помещения и пить больше воды и травяных чаев вместо кофе и алкогольных напитков.

Магнитные бури сегодня

Когда ждать следующие магнитные бури в апреле 2020 – читайте в нашем материале Прогноз магнитных бурь на апрель 2020 года – точные даты и сила ударов. К примеру, Пасха 2020 православная – это еще и дата, когда нас ждет довольно сильная магнитная буря апреля.