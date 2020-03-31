Коронавирус скажет "спасибо": привычки, которые открывают дверь заразе

Названы привычки, которые способствуют заражению коронавирусом / Фото pixabay.com

Ужасная уханськая зараза – это уже не просто статистика из далекой Европы, а болезнь, от которой умирают люди совсем рядом. Для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, власти пошли на жесткие меры – закрыли границы, становили транспорт, всех отправили на карантин. Много чего изменилось в нашей жизни.

Но этого мало. Для того, чтобы защитить себя от китайского вируса, нужно пересмотреть свои привычки, а от некоторых отказаться.

Руки

Наверное, с каждого утюга звучит – нужно мыть руки как можно чаще, но многие продолжают нарушать это правило. Потом этими руками люди трогают свое лицо. Запомните, коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, и, если инфекция попадёт на ваши слизистые, риск заражения вырастает.

Смартфон

Откровенно скажите, сколько раз за время карантина вы дезинфицировали свой гаджет? Наверное, раз или два. Так вот, ваш смартфон – еще тот рассадник бактерий, поэтому выработайте привычку обрабатывать его.

Ногти

Дурацкая привычка грызть ногти и заусенцы может привести к печальным последствиям. Вирус может оседать на поверхностях и жить на них в течение 3 дней. Если вы держали в руках смартфон, который не протирали, а потом взялись грызть ногти, то риск заболеть увеличивается.

Курение

Ученые доказали, что у тех, кто курит, болезнь Ковид-19 протекает в более острой форме, а риск попасть в реанимацию с коронавирусом выше.

Алкоголь

Алкоголь снижает иммунитет, поэтому врачи советуют отказаться от увеселительных напитков на период карантина. Организм затрачивает силы на выведение яда, поэтому хуже противостоит в борьбе с вирусами.

Читайте такжеКоронавирус "дурит" иммунную систему: названа самая уязвимая к COVID-19 группа кровиНапомним, ранее в ВОЗ решили немного опустить граждан на землю и рассказали, что не убивает коронавирус Ковид-19. В частности, в ВОЗ напомнили, что инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.