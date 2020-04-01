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ТОП-5 неочевидных признаков заражения COVID-19

1 апреля 2020, 02:33

Можно заболеть коронавирусом и даже этого не заметить.

коронавирус
Коронавирус может иметь необычные симптомы / Фото pixabay.com

Шокирующая статистика коронавируса заставляет все чаще прислушиваться к своему здоровью, чтобы на ранней стадии выяснить, а нет ли заражения COVID-19. Однако не все так очевидно. Оказалось, что коронавирус имеет ряд нехарактерных симптомов, которые тем не менее говорят о том, что человек либо только что заболел китайским вирусом, либо уже перенес эту инфекцию и даже не заметил.

Основные симптомы коронавируса

  • кашель (проявляется в течение часа и более три или более раз за сутки);
  • высокая температура;
  • боль (в горле, головная, мышечная).

Тем временем ученые из Оксфорда предположили, что коронавирус мог передаваться между людьми более месяца, прежде чем были зарегистрированы первые официальные случаи. На основе статистики исследователи выделили ряд признаков, которые могут говорить о том, что у человека уже была инфекция COVID-19, передает MedikForum.

ТОП-5 неочевидных признаков заражения COVID-19

Конъюнктивит. Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус "может вызывать легкий фолликулярный конъюнктивит". У зараженного человека наблюдаются налитые кровью глаза, жжение, образование гноя, который прилипает к ресницам, зуд.

Потеря обоняния. Люди с таким симптомом могут быть одними из скрытых носителей COVID-19. К такому выводу пришли сотрудники Гарвардской медицинской школы. Ученые отмечают, что некоторые клетки в носу содержат белки, которые служат мишенью для коронавируса – через них вирус и проникает в организм. Заражение данных клеток может привести к потере обоняния, ощущению несуществующих запахов.

Диарея. В китайском городе Ухань, который долгое время был эпицентром заражения, провели исследование среди 204 пациентов. Почти половина (48,5%) из них обратились в больницу с проблемами пищеварения - это был основной симптом заболевания коронавирусной инфекцией. Главным образом люди жаловались на диарею.

Боль в животе. В Британии пациенты с COVID-19 жалуются не только на респираторные нарушения, но и на боль в животе. По словам медиков, она может быть следствием развития пневмонии в нижних долях легких.

Усталость – также может быть признаком заражения ковид-19. В частности, ВОЗ констатирует, если человек ощущает необычайно сильный для него упадок сил, стоит обратиться к врачу.

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Напомним, ранее эксперты назвали привычки, от которых нужно срочно отказаться, чтобы не пополнить ряды коронавирусной статистики.

В свою очередь, молекулярный биолог из США объяснил, почему самым эффективным средством обезопасить себя от заражения COVID-19 может стать обычная тряпичная маска.

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