Ученые сделали обнадеживающее открытие об уханьской заразе

Ученые сделали новое открытие о коронавирусе / Reuters

Мир устал от коронавируса, от постоянной пугающей статистики и от того ритма жизни, в котором он сейчас вынужден находиться. Все с нетерпением ждут, когда ученые смогут создать чудо-вакцину, которая станет спасением от уханьской заразы.

Но пока вакцины нет. Зато открытие американских ученых радует. Оказалось, что китайский вирус не мутирует.

Это хорошая новость, и вот почему.

В американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четырем добровольцам сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, которую извлекли из нового вируса.

Так вот, оказалось, что в ситуации с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 мутации происходят медленно или почти не происходят, уверяют специалисты. Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

"Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины", - объяснил профессор Стефано Менцо, который занимается исследованием, пишут американские СМИ.

Читайте такжеКоронавирус скажет "спасибо": привычки, которые открывают дверь заразеНапомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против COVID-19 занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года, говорится в сообщении на сайте Белого дома.