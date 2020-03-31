"Коронавирус не возьмет": Комаровский раскрыл, что "спасет от всего"

Евгений Комаровский сказал, что береза – "спасение от всего" / Скриншот

У врача, кандидата медицинских наук и ведущего Евгения Комаровского спросили, правда ли, что, если весь сезон пить березовый сок прямо с дерева, то убийственный китайский коронавирус не возьмет.

Медик сказал, что это чистая правда, а "береза – это вообще спасение от всего".

По словам эксперта, если лечь под березу, весь сезон там находиться и не подходить к людям, то вирус на самом деле не возьмет.

"… если вы ляжете под березой и весь сезон будете жить под березой, не подходя к людям, то вас действительно не возьмет коронавирус. Так что все, кто хочет спасаться, – выходим под березу, занимаем очередь…", – сыронизировал врач.

Эксперт также указал на главный нюанс – расстояние между березами должно составлять не менее двух метров.Читайте такжеКомаровский посоветовал, где укрыться от коронавируса

Ранее сообщалось, что в Украине 31 марта по состоянию на 10:00 зафиксировали 549 случаев заболевания коронавирусом, скончались 13 инфицированных, а восемь – выздоровели.

Напомним, Евгений Комаровский прогнозировал, что эффективная вакцина от коронавирусной инфекции может появиться через полтора года.