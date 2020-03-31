Диетолог сказала, кому соя вредна

Соя может навредить людям с подагрой, сообщила диетолог / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

Соя вредна, если употреблять ее слишком много. В сое содержатся фитогормоны, которые напоминают эстрогены (женские гормоны) – "псевдоэстрогены", из-за их избытка в организме может нарушиться гормональный фон, возможно нарушение работы щитовидной железы.⠀

Соя и изготовленные из нее продукты – аллергены, поделилась диетолог Светлана Фус в Instagram.

Эксперт предупредила, что сою и соевые продукты необходимо с осторожностью употреблять людям, которые страдают, в частности, от подагры.

"В сое содержатся пурины. Поэтому соевые продукты с осторожностью нужно употреблять людям, у которых есть мочекаменная болезнь или подагра… Употребляя соевые продукты, помните, что все хорошо в меру", – добавила Фус.

Напомним, соей и продуктами из нее в рационе часто заменяют мясо. Ранее Светлана Фус написала, что в меню красное мясо (источник полноценного белка) частично можно заменить черной фасолью.