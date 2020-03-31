Диетолог сказала, кому соя вредна

Продукты, изготовленные из сои, и сама соя – аллергены, поделилась эксперт.
Соя вредна, если употреблять ее слишком много. В сое содержатся фитогормоны, которые напоминают эстрогены (женские гормоны) – "псевдоэстрогены", из-за их избытка в организме может нарушиться гормональный фон, возможно нарушение работы щитовидной железы.⠀
Соя и изготовленные из нее продукты – аллергены, поделилась диетолог Светлана Фус в Instagram.
Эксперт предупредила, что сою и соевые продукты необходимо с осторожностью употреблять людям, которые страдают, в частности, от подагры.
"В сое содержатся пурины. Поэтому соевые продукты с осторожностью нужно употреблять людям, у которых есть мочекаменная болезнь или подагра… Употребляя соевые продукты, помните, что все хорошо в меру", – добавила Фус.
Напомним, соей и продуктами из нее в рационе часто заменяют мясо. Ранее Светлана Фус написала, что в меню красное мясо (источник полноценного белка) частично можно заменить черной фасолью.